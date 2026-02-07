सोफी चौधरी साड़ी पहन ढाती हैं कहर, फैंस का धड़कता है दिल
Shashikant Mishra
| Feb 07, 2026
एक्ट्रेस और सिंगर सोफी चौधरी 8 फरवरी को अपना 44वां जन्मदिन मना रही हैं.
सोफी चौधरी सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं.
सोफी चौधरी वेस्टर्न ड्रेस के अलावा साड़ी में अपना खूबसूरत अंदाज दिखाती हैं.
सोफी चौधरी की साड़ी वाली तस्वीरों को काफी पसंद किया जाता है.
एक्ट्रेस की बोल्ड ड्रेस के अलावा साड़ी वाली फोटोज वायरल होती रहती हैं.
उनके तमाम चाहने वाले फैंस अपनी पसंदीदा अभिनेत्री की तस्वीरों पर रिएक्शन देते हैं.
सोफी चौधरी को इंस्टाग्राम पर साढ़े मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
