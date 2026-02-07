सोफी चौधरी साड़ी पहन ढाती हैं कहर, फैंस का धड़कता है दिल

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 07, 2026

एक्ट्रेस और सिंगर सोफी चौधरी 8 फरवरी को अपना 44वां जन्मदिन मना रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोफी चौधरी सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोफी चौधरी वेस्टर्न ड्रेस के अलावा साड़ी में अपना खूबसूरत अंदाज दिखाती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोफी चौधरी की साड़ी वाली तस्वीरों को काफी पसंद किया जाता है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस की बोल्ड ड्रेस के अलावा साड़ी वाली फोटोज वायरल होती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

उनके तमाम चाहने वाले फैंस अपनी पसंदीदा अभिनेत्री की तस्वीरों पर रिएक्शन देते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोफी चौधरी को इंस्टाग्राम पर साढ़े मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सारा अर्जुन को साड़ी में देख दीवाने हुए फैंस, बोले- 'कोई इतना...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.