ये एक्ट्रेस साउथ में मचा चुकी हैं अपनी फिल्मों से धमाल, जीती हैं लग्जरी लाइफ
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 18, 2024
साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस ज्योतिका का आज बर्थडे है.
एक्ट्रेस ज्योतिका ने साउथ में कई हिट फिल्में दी हैं. साउथ में उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करती हैं.
ज्योतिका ने साउथ के सुपरस्टार सूर्या से लव मैरिज की है .
ज्योतिका फिल्मों के साथ -साथ अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए भी फेमस हैं.
एक्ट्रेस ज्योतिका की नेटवर्थ लगभग 300 करोड़ रूपये तक है उसका कुछ हिस्सा वो अपने पति सूर्या के साथ शेयर करती हैं.
एक रिपोर्ट के मुताबिक वो हर फिल्म का लगभग 10 करोड़ रूपये तक चार्ज करती हैं.
ज्योतिका फिल्मों में काम करने के अलावा ब्रांड और बिजनेस में भी इन्वेस्ट करती रहती हैं.
ज्योतिका और उनके पति ने कई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया है. कुछ समय पहले ही उन्होंने 20,000 स्क्वायर फीट का चेन्नई में घर लिया है.
ज्योतिका ने एक इंटरव्यू में बताया था की उन्हें महंगी कारों का बहुत शौक है. उनके पास बीएमडब्लू की 7 सीरीज से लेकर मर्सिडीज बेंज तक की कारें हैं.
ज्योतिका कई महंगे ब्रांड के कपड़ों के साथ-साथ ज्वैलरी की भी शौकीन हैं. वो काफी एक्सपेंसिव ज्वैलरी की मालकिन हैं.
