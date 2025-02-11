Hug Day 2025: लव बर्ड्स के लिए स्पेशल हैं दिल्ली की ये जगहें, हग डे बन जाएगा यादगार
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 11, 2025
फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते को वेलेंटाइन वीक के रूप में मनाया जाता है. यह हफ्ता सभी कपल्स के लिए बेहद खास होता है.
वेलेंटाइन वीक के छठे दिन को हग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन कपल्स एक-दूसरे को गले लगाते हैं.
आज हम आपको दिल्ली में मौजूद कुछ शानदार जगहों के बारे में बता रहें हैं, जो लव बर्ड्स के लिए बहुत खास है.
‘कुतुबमीनार’ कपल्स के लिए बेहद खास जगह है. यहां आप फुर्सत से पार्टनर के साथ वक्त बिता सकते हैं.
‘इंडिया गेट’ पर आप अपने पाटर्नर को प्रपोज कर सकते हैं. यह आपके पार्टनर को बेहद यादगार रहेगा.
‘अग्रसेन बावली’ भी लव बर्ड्स के लिए बेस्ट है. यहां आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं.
कपल्स के लिए ‘लोधी गार्डन’ भी परफेक्ट जगह है. यहां आप हग डे सेलिब्रेट कर सकते हैं.
‘द गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस’ बेहद खूबसूरत और रोमांटिक प्लेस है. यह लवर्स के लिए परफेक्ट जगह है.
‘तिहाड़ झील’ प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ जगह है. यहां आप शांति से अपने स्पेशल वन के साथ समय बिता सकते हैं.
