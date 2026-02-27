'स्पिरिट' की एक्ट्रेस ऐश्वर्या देसाई का ग्लैमरस अंदाज फैंस को बनाता है दीवाना
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 27, 2026
साउथ स्टार प्रभास की मच-अवेटेड फिल्म 'स्पिरिट' में एक्ट्रेस ऐश्वर्या देसाई की एंट्री हुई है.

Bollywoodlife.com
फिल्म 'स्पिरिट' का ब्रेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फिल्म का नया पोस्टर सामने आया है.

Bollywoodlife.com
फिल्म 'स्पिरिट' के पोस्टर पर विवेक ओबेरॉय के साथ एक्ट्रेस ऐश्वर्या देसाई नजर आ रही हैं.

Bollywoodlife.com
ऐश्वर्या देसाई के फैंस उनकी फिल्म 'स्पिरिट' में एंट्री से काफी ज्यादा खुश हो गए हैं.

Bollywoodlife.com
ऐश्वर्या देसाई इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.

Bollywoodlife.com
ऐश्वर्या देसाई का ग्लैमरस अंदाज काफी पसंद किया जाता है और फैंस इस पर रिएक्शन देते हैं.

Bollywoodlife.com
ऐश्वर्या देसाई अलग-अलग आउटफिट में अपना फिगर फ्लॉन्ट करने का मौका नहीं छोड़ती हैं.

Bollywoodlife.com
