वेस्टर्न हो या इंडियन, हर ड्रेस में खूबसूरत लगती हैं तृप्ति डिमरी

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 01, 2026

एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी इन दिनों अपनी फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं.

तृप्ति डिमरी का 'स्पिरिट' से सामने आया लुक लोगों का ध्यान खींच रहा है.

एक्ट्रेस रियल लाइफ में काफी ग्लैमरस हैं और अक्सर अपनी झलक दिखाती हैं.

तृप्ति डिमरी कभी इंडियन तो कभी वेस्टर्न आउटफिट में फोटोशूट करवाती हैं.

तृप्ति डिमरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो जाती हैं.

तृप्ति डिमरी का अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आता है और वह प्यार बरसाते हैं.

तृप्ति डिमरी की फैंस उनके इन आउटफिट से पार्टी के लिए आइडिया ले सकती हैं.

