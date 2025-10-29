इस वेडिंग सीजन बोरिंग लहंगे को कहें Bye! श्रीलीला का वेलवेट साड़ी लुक चुराएगा सबका दिल
Sadhna Mishra
| Oct 29, 2025
एक्ट्रेस श्रीलीला ने इंस्टाग्राम पर अपना नया लुक शेयर किया है, जिसमें वह ब्लू कलर की वेलवेट साड़ी में कहर बरपा रही हैं.
फोटोज में श्रीलीला का ट्रेडिशनल लेकिन ग्लैमरस अंदाज देख फैंस फिदा हो गए हैं और जमकर तारीफें कर रहे हैं.
साड़ी के साथ एक्ट्रेस ने सिर्फ ईयररिंग्स पहने हैं, जो उनके लुक को और भी रॉयल बना रहे हैं.
अपने पोस्ट के कैप्शन में श्रीलीला ने लिखा, 'इस शुक्रवार आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं.'
अगर इस वेडिंग सीजन आप भी बोरिंग लहंगा नहीं पहनना चाहती हैं, तो श्रीलीला के इस वेलवेट साड़ी से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
खूबसूरत तस्वीरों के साथ उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 'मास जथारा' के रिलीज डेट का भी खुलासा किया है.
उन्होंने लिखा कि, यह फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज हो रही है.
इस फिल्म में श्रीलीला के साथ रवि तेजा लीड रोल में नजर आने वाले हैं, जिससे फैंस की एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है.
