श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर के देसी लुक को देख हो जाएंगे दीवाने, साड़ी और लहंगे में लगती हैं हुस्न परी
Shreya Pandey
| Apr 21, 2025
श्रीदेवी की बेटी जानह्वी कपूर बेहद खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस हैं. ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और तस्वीरें शेयर करती हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस ने खूबसूरत सा साड़ी पहना है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रहीं हैं.
रेड कलर की साड़ी में तो एक्टेस हुस्न परी लग रहीं हैं. एक्ट्रेस का ये लुक लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.
चुलबुली मिजाज की एक्ट्रेस का यह अंदाज लोगों को उनका दीवाना बना रहा है. फोटो में वो बहुत सुंदर लग रहीं हैं.
सिल्वर कलर की साड़ी में एक्ट्रेस बहुत बोल्ड और हॉट लग रहीं हैं. इनका यह लुक इंटरनेट का पारा बढ़ा देगा.
शिमरी साड़ी में एक्ट्रेस एकदम हसीन लग रहीं हैं. इनका यह लुक भी फैंस को बहुत पसंद आ रहें हैं.
रेड कलर के लहंगे में एक्ट्रेस बहुत ही ज्यादा हॉट और सुंदर काग रहीं हैं.
