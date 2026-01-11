स्टेबिन बेन की दुल्हनिया बनी नूपुर सेनन की इन तस्वीरों पर टिक जाएंगी निगाहें
Shashikant Mishra
| Jan 11, 2026
एक्ट्रेस नूपुर सेनन ने 11 जनवरी को अपने बॉयफ्रेंड और सिंगर स्टेबिन बेन के साथ शादी रचाई है.
नूपुर सेनन सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं.
नूपुर सेनन की हसीन अदाओं को देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस आहें भरते हैं.
नूपुर सेनन के फैंस उनकी तस्वीरों को पसंद करने से साथ ही प्यारे कमेंट करते हैं.
एक्ट्रेस रिवीलिंग ड्रेस में अपने फिगर को फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं.
कृति सेनन की बहन ना सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट में बल्कि ट्रेडिशनल ड्रेस में भी फोटोज शेयर करती हैं.
नूपुर सेनन की आउटफिट से फीमेल फैंस पार्टी के लिए आइडिया ले सकती हैं.
