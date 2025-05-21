स्लिम लड़कियों के लिए एकदम परफेक्ट हैं सुहाना खान की ये साड़ियां

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 21, 2025

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं. इनका लुक लोगों को बहुत पसंद आता है.

किसी फंक्शन में आप सुहाना की तरह सिल्वर कलर की साड़ी कैरी कर सकती हैं.

अगर आप किसी शादी में जा रहीं हैं तो सुहाना की तरह बॉर्डर वाली साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

कॉलेज पार्टी में आप किंग खान की बेटी की तरह लुक रिक्रिएट कर सकती हैं.

बोल्ड लुक के लिए आप सुहाना की तरह ब्रालेट ब्लाउज के साथ नेट की साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

स्लिम लड़कियों के लिए सुहाना की सिंपल बॉर्डर वाली साड़ी भी परफेक्ट है.

