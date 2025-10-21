गोल्डन लहंगे में सुहाना खान ने चुराया लड़कों का दिल, वेडिंग सीजन में आप भी ले सकते हैं टिप्स
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 21, 2025
दिवाली सेलिब्रेशन के बाद कई सेलेब्स अपने लुक फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें सुहाना खान का भी नाम शामिल है.
सुहाना ने इस दिवाली पर सुंदर मल्टीकलर लहंगा पहनकर ट्रेडिशनल अंदाज में जलवा बिखेरा है.
फोटोज में सुहाना अपने दोस्तों संग दिवाली सेलिब्रेट करती नजर आईं.
इन पिक्चर्स में सुहाना के साथ अनन्या पांडे और नव्या नंदा भी ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं.
बता दें कि, नव्या नंदा, सुहाना के रूमर्ड बॉयफ्रेंड अगस्त्य नंदा की बहन होने की वजह से भी चर्चा में रहीं.
अनन्या पांडे और नव्या नंदा नेभी अपने दिवाली लुक से फैंस का ध्यान खींचा.
अगर आप भी वेडिंग सीजन के लिए फैशन टिप्स चाहती हैं, तो सुहाना खान के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
