गोल्डन लहंगे में सुहाना खान ने चुराया लड़कों का दिल, वेडिंग सीजन में आप भी ले सकते हैं टिप्स

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 21, 2025

दिवाली सेलिब्रेशन के बाद कई सेलेब्स अपने लुक फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें सुहाना खान का भी नाम शामिल है.

Source: Bollywoodlife.com

सुहाना ने इस दिवाली पर सुंदर मल्टीकलर लहंगा पहनकर ट्रेडिशनल अंदाज में जलवा बिखेरा है.

Source: Bollywoodlife.com

फोटोज में सुहाना अपने दोस्तों संग दिवाली सेलिब्रेट करती नजर आईं.

Source: Bollywoodlife.com

इन पिक्चर्स में सुहाना के साथ अनन्या पांडे और नव्या नंदा भी ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि, नव्या नंदा, सुहाना के रूमर्ड बॉयफ्रेंड अगस्त्य नंदा की बहन होने की वजह से भी चर्चा में रहीं.

Source: Bollywoodlife.com

अनन्या पांडे और नव्या नंदा नेभी अपने दिवाली लुक से फैंस का ध्यान खींचा.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आप भी वेडिंग सीजन के लिए फैशन टिप्स चाहती हैं, तो सुहाना खान के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: माहिरा शर्मा के ग्लैमरस दिवाली लुक्स ने बनाया दीवाना

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.