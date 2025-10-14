सुहाना खान की साड़ी में दिलकश अदाएं देख फैंस हुए मदहोश! खूबसूरती में मां को भी छोड़ा पीछे?

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 13, 2025

सुहाना खान अक्सर अपनी तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई करती रहती हैं. इसी बीच एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोज सामने आईं है.

एक्ट्रेस ने अब पर्पल साड़ी में अपनी कुछ फोटोज शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं.

इस साड़ी लुक में सुहाना बेहद ग्लैमरस और एलीगेंट नजर आ रही हैं, फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे.

सुहाना ने इस लुक में कई शानदार पोज दिए, जिसमें उनका स्टाइलिश ब्लाउज और ग्रेसफुल एक्सप्रेशन लोगों को दीवाना बना रहा है.

तस्वीरें शेयर करते हुए सुहाना ने कैप्शन में लिखा, 'थोड़ा पुराना...' जिस पर फैंस ने प्यार की बारिश कर दी.

सुहाना के इस पोस्ट पर भावना पांडे और ओरी ने रेड हार्ट इमोजी शेयर किया है.

सुहाना खान का ये देसी लुक उनके अब तक के सबसे खूबसूरत लुक्स में से एक माना जा रहा है.

अगर आप भी दिवाली पार्टी के लिए ड्रेस की तलाश में हैं, तो सुहाना खान के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकते हैं.

