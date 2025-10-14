सुहाना खान की साड़ी में दिलकश अदाएं देख फैंस हुए मदहोश! खूबसूरती में मां को भी छोड़ा पीछे?
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 13, 2025
सुहाना खान अक्सर अपनी तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई करती रहती हैं. इसी बीच एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोज सामने आईं है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने अब पर्पल साड़ी में अपनी कुछ फोटोज शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस साड़ी लुक में सुहाना बेहद ग्लैमरस और एलीगेंट नजर आ रही हैं, फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे.
Source:
Bollywoodlife.com
सुहाना ने इस लुक में कई शानदार पोज दिए, जिसमें उनका स्टाइलिश ब्लाउज और ग्रेसफुल एक्सप्रेशन लोगों को दीवाना बना रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरें शेयर करते हुए सुहाना ने कैप्शन में लिखा, 'थोड़ा पुराना...' जिस पर फैंस ने प्यार की बारिश कर दी.
Source:
Bollywoodlife.com
सुहाना के इस पोस्ट पर भावना पांडे और ओरी ने रेड हार्ट इमोजी शेयर किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
सुहाना खान का ये देसी लुक उनके अब तक के सबसे खूबसूरत लुक्स में से एक माना जा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप भी दिवाली पार्टी के लिए ड्रेस की तलाश में हैं, तो सुहाना खान के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दिवाली पार्टी में दिखना है चांद सा खूबसूरत, लगाएं ये फेस पैक, 15 मिनट में मिलेगा नेचुरल ग्लो
अगली वेब स्टोरी देखें.