सुहाना खान को ऑफ शोल्डर आउटफिट में देख आहें भर रहे फैंस

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 05, 2025

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने सोशल मीडिया पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सुहाना खान ने फोटोशूट के दौरान ऑफ शोल्डर ड्रेस में एक से बढ़कर बोल्ड अदाएं दिखाई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सुहाना खान का ग्लैमरस अंदाज देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस आहें भरने पर मजबूर हो रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सुहाना खान के लिए ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरह की आउटफिट में फोटोज शेयर की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान की बेटी अक्सर ऑफ शोल्डर आउटफिट में अपनी झलक फैंस को दिखाती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सुहाना की तस्वीरों को काफी पसंद किया जाता है और इसके साथ ही फैंस प्यारे कमेंट करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सुहाना खान जल्द ही अपने पिता शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' में काम करते नजर आएंगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: दिवाली में ट्राई करें मोनालिसा की तरह शरारा सूट, लुक में लगेंगे चार चांद

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.