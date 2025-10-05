सुहाना खान को ऑफ शोल्डर आउटफिट में देख आहें भर रहे फैंस
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 05, 2025
शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने सोशल मीडिया पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सुहाना खान ने फोटोशूट के दौरान ऑफ शोल्डर ड्रेस में एक से बढ़कर बोल्ड अदाएं दिखाई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सुहाना खान का ग्लैमरस अंदाज देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस आहें भरने पर मजबूर हो रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सुहाना खान के लिए ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरह की आउटफिट में फोटोज शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान की बेटी अक्सर ऑफ शोल्डर आउटफिट में अपनी झलक फैंस को दिखाती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सुहाना की तस्वीरों को काफी पसंद किया जाता है और इसके साथ ही फैंस प्यारे कमेंट करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सुहाना खान जल्द ही अपने पिता शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' में काम करते नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दिवाली में ट्राई करें मोनालिसा की तरह शरारा सूट, लुक में लगेंगे चार चांद
अगली वेब स्टोरी देखें.