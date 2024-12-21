Suhana Khan समेत इन Gen z एक्ट्रेसेस ने साड़ी में दिखाया अपना परफेक्ट फिगर, फोटोज देख ट्राई करें ये 10 आउटफिट्स
शनाया कपूर इस शिमरी ग्रे स्टाइलिश साड़ी में काफी सेक्सी लग रही हैं.
जाह्नवी कपूर इस जार्जेट रेड साड़ी में किसी डीवा से कम नहीं लग रही हैं. यंग गर्ल्स इसे ट्राई कर सकती हैं.
खुशी कपूर इस लाइट ब्लू कलर की साड़ी में अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं.
साउथ ब्यूटी रश्मिका मंदाना इस येलो साड़ी में बेहद सुंदर दिख रही हैं.
अथिया शेट्टी इस सिंपल ब्लू साड़ी में कहर ढा रही हैं. इसको आज ही आप भी कार्ट में शेव कर लीजिए.
नव्या नवेली के इस ट्रेंडी ब्लाउज और साड़ी को खूब पसंद किया गया था. इसे ट्राई करना बिल्कुल न भूलें.
अनन्या पांडे ने इस खूबसूरत पिंक साड़ी को काफी स्टाइलिश तरह से कैरी किया है.
सुहाना खान इस ब्लू साड़ी में काफी स्टाइलिश दिख रही हैं. आप भी इसे ट्राई कर सकती हैं.
एक्ट्रेस वाणी कपूर की तरह आप भी इस स्टाइलिश साड़ी में ग्लैमरस दिख सकती है.
श्रद्धा कपूर इस व्हाइट शिमरी साड़ी में काफी किलर लुक्स दे रही हैं. आप भी इस साड़ी को कॉपी कर सकती हैं.
