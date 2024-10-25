साड़ी में कमाल लगते हैं ये स्टारकिड्स

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 24, 2024

जाह्नवी कपूर साड़ी में काफी खूबसूरत लगती हैं.

खुशी कपूर साड़ी पहनकर कमाल नजर आती हैं.

सारा अली खान साड़ी पहनकर कहर ढा देती हैं.

शनाया कपूर के ऊपर साड़ी काफी अच्छी लगती है.

सुहाना खान पर साड़ी कुछ ज्यादा जचती है.

अनन्या पांडे की भी साड़ी में खूबसूरती बढ़ जाती है.

नव्या नवेली नंदा पर साड़ी अच्छी लगती है.

अंजिनी धवन साड़ी पहनकर आकर्षित करती हैं.

