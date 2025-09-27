दुर्गा पूजा पर ट्राई करें सुमोना चक्रवर्ती के स्टाइलिश लुक्स, कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन वाइफ की ये तस्वीरें जीत लेंगी दिल
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 27, 2025
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन वाइफ सुमोना चक्रवर्ती इन दिनों अपने ट्रेडिशनल लुक्स से फैंस का दिल जीत लेती हैं.
साड़ी और एथनिक ज्वेलरी में सुमोना का अंदाज सादगी और ग्रेस का शानदार कॉम्बिनेशन है.
दुर्गा पूजा पर अकसर उन्हें सिल्क, कॉटन और बंगाली स्टाइल की साड़ियों में देखा जाता है, जो त्योहार की खूबसूरती बढ़ा देती हैं.
पर्पल साड़ी और गोल्डन प्रिंट में सुमोना बेहद एलीगेंट दिखीं. ये लुक पूजा के लिए एकदम परफेक्ट है.
रेड विद व्हाइट बॉर्डर साड़ी के साथ उन्होंने वॉच और सिल्वर बैंगल्स कैरी किए. लुक सिंपल लेकिन बेहद क्लासी रहा.
येलो विथ ब्लैक प्रिंटेड साड़ी में सुमोना ने ईयररिंग और वॉच के साथ अपने लुक को पूरा किया.
सुमोना अपनी ट्रेडिशनल फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं, जिन्हें देखकर फैंस उनकी खूब तारीफ करते हैं.
कुल मिलाकर, सुमोना चक्रवर्ती का ट्रेडिशनल अंदाज दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है, जसे आप भी ट्राई कर सकती हैं.
