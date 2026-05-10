सनी लियोनी ने बिकिनी पहन चलाया हुस्न का जादू, फोटोज वायरल

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 09, 2026

एक्ट्रेस सनी लियोनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर फोटो शेयर करती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सनी लियोनी ने हाल ही में मालदीव वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं, जो काफी पसंद की जाती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सनी लियोनी ने समंदर किनारे बीच पर जमकर एंजॉय किया है. उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सनी लियोनी ने बिकिनी पहनकर अपना फिगर फ्लॉन्ट किया और फैंस का ध्यान खींचा है.

Source: Bollywoodlife.com

सनी लियोनी की नई तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं और उनको लेकर प्यारे कमेंट कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सनी लियोनी 44 साल की हो गई हैं लेकिन फिटनेस में यंग एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा में काफी काम किया है और नाम कमाया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: शाइनी पिंक शॉर्ट ड्रेस में प्रतिभा रांटा का 'बार्बी' लुक वायरल, सादगी भूल हुस्न के कायल हुए फैंस!

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.