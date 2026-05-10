सनी लियोनी ने बिकिनी पहन चलाया हुस्न का जादू, फोटोज वायरल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 09, 2026
एक्ट्रेस सनी लियोनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर फोटो शेयर करती रहती हैं.
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सनी लियोनी ने हाल ही में मालदीव वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं, जो काफी पसंद की जाती हैं.
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सनी लियोनी ने समंदर किनारे बीच पर जमकर एंजॉय किया है. उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
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सनी लियोनी ने बिकिनी पहनकर अपना फिगर फ्लॉन्ट किया और फैंस का ध्यान खींचा है.
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सनी लियोनी की नई तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं और उनको लेकर प्यारे कमेंट कर रहे हैं.
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सनी लियोनी 44 साल की हो गई हैं लेकिन फिटनेस में यंग एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं.
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एक्ट्रेस ने बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा में काफी काम किया है और नाम कमाया है.
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