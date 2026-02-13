हुस्न की मल्लिका बनीं सनी लियोनी! ऑफ-शोल्डर ड्रेस में बोल्ड अंदाज देख ठहर गईं सबकी नजरें

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 13, 2026

स्टाइल और ग्लैमर का मुकाबला हो और सनी लियोनी का नाम न हो ऐसा नामुमकिन सा लगता है.

हाल ही में सनी लियोनी ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की, जो इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं.

सनी लियोनी इन फोटोज में ऑफ-शोल्डर ब्लू बॉडीकॉन ड्रेस में किलर अंदाज दिखाती नजर आईं.

इस ऑफ शोल्डर ड्रेस में एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक पोज दिए, जिसमें उनका बोल्ड अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सनी ने लिखा, 'आज के एपिसोड में क्या होगा, आपको क्या लगता है?'

बता दें कि, एक्ट्रेस इन दिनों 'स्प्लिट्सविल्ला 6' में नजर आ रही हैं.

