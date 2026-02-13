हुस्न की मल्लिका बनीं सनी लियोनी! ऑफ-शोल्डर ड्रेस में बोल्ड अंदाज देख ठहर गईं सबकी नजरें
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 13, 2026
स्टाइल और ग्लैमर का मुकाबला हो और सनी लियोनी का नाम न हो ऐसा नामुमकिन सा लगता है.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में सनी लियोनी ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की, जो इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सनी लियोनी इन फोटोज में ऑफ-शोल्डर ब्लू बॉडीकॉन ड्रेस में किलर अंदाज दिखाती नजर आईं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ऑफ शोल्डर ड्रेस में एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक पोज दिए, जिसमें उनका बोल्ड अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सनी ने लिखा, 'आज के एपिसोड में क्या होगा, आपको क्या लगता है?'
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि, एक्ट्रेस इन दिनों 'स्प्लिट्सविल्ला 6' में नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दिशा पाटनी की तरह पहनें वेस्टर्न ड्रेसेस, लगेंगी हद से ज्यादा प्यारी
अगली वेब स्टोरी देखें.