सुरभि ज्योति ने शॉर्ट ड्रेस में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, 37 साल में बनेंगी मां

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 29, 2026

पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति अपने पहले प्रेग्नेंसी पीरियड को एंजॉय कर रही हैं.

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37 साल की सुरभि ज्योति ने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

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सुरभि ज्योति ने व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी है और काफी खुश नजर आ रही हैं.

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सुरभि ज्योति के चेहरे प्रेग्नेंसी का ग्लो नजर आ रहा है और खूबसूरत दिखाई दे रही हैं.

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सुरभि ज्योति की प्यारी तस्वीरों को उनके तमाम चाहने वाले फैंस पसंद कर रहे हैं.

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सुरभि ज्योति ने साल 2026 की फरवरी में बताया था कि वह जून में मां बनने वाली हैं.

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सुरभि ज्योति ने साल 2024 के अक्टूबर में बॉयफ्रेंड सुमित सूरी के साथ शादी की थी.

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