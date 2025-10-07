साधना हेयरकट और ब्लैक लहंगा..., 49 साल की सुष्मिता सेन ने रैंप पर लगाई आग

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 07, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने एक इवेंट में रैंप वॉक किया है. उन्होंने इसकी तस्वीरें शेयर की हैं.

49 साल की सुष्मिता सेन अपने ड्रेसिंग सेंस और स्टाइलिंग से फैंस का ध्यान खींचा है.

सुष्मिता सेन ने ब्लैक लहंगा पहनकर जो अदाएं दिखाईं, उन पर फैंस की निगाहें टिक गईं.

सुष्मिता सेन के ब्लैक लहंगे के साथ उनकी साधना हेयरकट स्टाइल भी चर्चा में बनी हुई है.

सुष्मिता सेन बॉम्बे फैशन वीक में फैशन डिजाइनर सोनाली जैन के लिए रैंप वॉक पर उतरी हैं.

सुष्मिता सेन ने इस आउटफिट के साथ हैवी गोल्डन नेकलेस पहना. उनके मेकअप ने ध्यान खींचा.

एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. फैंस उन पर प्यार लुटा रहे हैं.

