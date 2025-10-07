साधना हेयरकट और ब्लैक लहंगा..., 49 साल की सुष्मिता सेन ने रैंप पर लगाई आग
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 07, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने एक इवेंट में रैंप वॉक किया है. उन्होंने इसकी तस्वीरें शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
49 साल की सुष्मिता सेन अपने ड्रेसिंग सेंस और स्टाइलिंग से फैंस का ध्यान खींचा है.
Source:
Bollywoodlife.com
सुष्मिता सेन ने ब्लैक लहंगा पहनकर जो अदाएं दिखाईं, उन पर फैंस की निगाहें टिक गईं.
Source:
Bollywoodlife.com
सुष्मिता सेन के ब्लैक लहंगे के साथ उनकी साधना हेयरकट स्टाइल भी चर्चा में बनी हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
सुष्मिता सेन बॉम्बे फैशन वीक में फैशन डिजाइनर सोनाली जैन के लिए रैंप वॉक पर उतरी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सुष्मिता सेन ने इस आउटफिट के साथ हैवी गोल्डन नेकलेस पहना. उनके मेकअप ने ध्यान खींचा.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. फैंस उन पर प्यार लुटा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: गौरी खान के लिए उम्र है सिर्फ एक नंबर, साड़ी लुक देख धड़केगा दिल
अगली वेब स्टोरी देखें.