स्टाइलिश लुक की मिसाल! ट्रेंडी साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में ग्लैमरस अंदाज अपनाने के लिए मोनालिसा से लें 8 आसान टिप्स

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Nov 27, 2025

हल्के और पेस्टल शेड की साड़ियां किसी भी इवेंट में शालीनता और ग्लैम दोनों जोड़ती हैं. ऐसी साड़ी दिन के फंक्शन में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है.

ट्रेडिशनल साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज पहनने से लुक तुरंत मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने लगता है. यह फेस्टिव या पार्टी लुक के लिए परफेक्ट है.

सिंपल पल्लू ड्रेप करने से साड़ी का डिजाइन और बॉर्डर खूबसूरती से उभरकर आता है. फोटो-फ्रेंडली लुक के लिए यह बढ़िया ऑप्शन है.

हल्की नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स साड़ी के साथ बैलेंस्ड लुक देती हैं. यह ओवरड्रेस्ड दिखने से बचाता है.

ढीले वेव्स में खुले बाल इस तरह की साड़ी के साथ बेहद फेमिनिन और ग्रेसफुल दिखते हैं. खासकर फोटोशूट और इवेंट्स के लिए परफेक्ट.

हाथ में मैचिंग कंगन या चूड़ियां लुक को ट्रेडिशनल टच देती हैं और आउटफिट को और खूबसूरत बनाती हैं.

न्यूड लिप्स, सॉफ्ट आई मेकअप और हल्का ब्लश यह कॉम्बिनेशन पेस्टल साड़ी के साथ शानदार लगता है और नैचुरल ब्यूटी को हाइलाइट करता है.

साड़ी के साथ मैचिंग हील्स या वेजेज लुक को पूरा करती हैं और आपकी पर्सनैलिटी को और भी स्टाइलिश बनाती हैं.

