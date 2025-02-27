ऑफिस लुक के परफेक्ट है सारा अली के ये सूट डिजाइन, सिंपल लुक में लगेंगी हसीन
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 27, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की गिनती खूबसूरत एक्ट्रेसेस में होती है. इनका फैशन सेंस भी कमाल का है.
Source:
Bollywoodlife.com
आप भी ऑफिस जाने के लिए एक्ट्रेस सारा अली से कुर्ती आईडिया ले सकती हैं. ये कुर्तियां बेहद प्यारी और स्टाइलिश हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सारा की तरह आप भी व्हाइट कुर्ता पहन सकती हैं. ये बेहद एलिगेंट लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
ऑफिस के लिए मल्टीकलर कुर्ता भी बेस्ट ऑप्शन है. इसका लुक भी एकदम रॉयल लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
चिकनकारी कुर्ती तो ट्रेंड में है आप भी इसे ट्राई कर सकती हैं. इसके साथ आप बिंदी और झुमके भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप फ्लोरल कुर्ती भी ट्राई कर सकती हैं.इसका भी बेहद शानदार और ग्लैमरस लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
ऑफिस के लिए आप अंगरखा डिजाइनर सूट भी पहन सकती हैं. ये भी कमाल का लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: वेडिंग फंक्शन में लगेंगी हुस्न की मल्लिका, बस पहन लें सजल अली के ये स्टाइलिश सूट
अगली वेब स्टोरी देखें.