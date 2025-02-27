ऑफिस लुक के परफेक्ट है सारा अली के ये सूट डिजाइन, सिंपल लुक में लगेंगी हसीन

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 27, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की गिनती खूबसूरत एक्ट्रेसेस में होती है. इनका फैशन सेंस भी कमाल का है.

आप भी ऑफिस जाने के लिए एक्ट्रेस सारा अली से कुर्ती आईडिया ले सकती हैं. ये कुर्तियां बेहद प्यारी और स्टाइलिश हैं.

सारा की तरह आप भी व्हाइट कुर्ता पहन सकती हैं. ये बेहद एलिगेंट लुक देगा.

ऑफिस के लिए मल्टीकलर कुर्ता भी बेस्ट ऑप्शन है. इसका लुक भी एकदम रॉयल लगेगा.

चिकनकारी कुर्ती तो ट्रेंड में है आप भी इसे ट्राई कर सकती हैं. इसके साथ आप बिंदी और झुमके भी पहन सकती हैं.

आप फ्लोरल कुर्ती भी ट्राई कर सकती हैं.इसका भी बेहद शानदार और ग्लैमरस लुक देगा.

ऑफिस के लिए आप अंगरखा डिजाइनर सूट भी पहन सकती हैं. ये भी कमाल का लुक देगा.

