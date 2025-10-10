दिवाली पर रेखा की साड़ियों से लें आइडिया, हद से ज्यादा लगेंगी हसीन

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Oct 10, 2025

दिवाली पर आप बेहद खूबसूरत नजर आना चाहती हैं तो आप रेखा से आइडिया ले सकती हैं.

आप दिवाली पर रेखा की तरह सफेद और ब्लैक में साड़ी पहन सकती हैं.

आप रेखा की तरह रेड कलर की साड़ी भी पहन सकती हैं.

आप रेखा की तरह पीले रंग की साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

आप रेखा की तरह बैंगनी और सिल्वर कलर में भी साड़ी कैरी कर सकती हैं.

आप दिवाली पर रेखा के इस लुक को भी रीक्रिएट कर सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह सिल्वर कलर में भी साड़ी पहन सकती हैं. वहीं इसके साथ डार्क लिपस्टिक भी लगा सकती हैं.

