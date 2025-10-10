दिवाली पर रेखा की साड़ियों से लें आइडिया, हद से ज्यादा लगेंगी हसीन
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 10, 2025
दिवाली पर आप बेहद खूबसूरत नजर आना चाहती हैं तो आप रेखा से आइडिया ले सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप दिवाली पर रेखा की तरह सफेद और ब्लैक में साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप रेखा की तरह रेड कलर की साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप रेखा की तरह पीले रंग की साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप रेखा की तरह बैंगनी और सिल्वर कलर में भी साड़ी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप दिवाली पर रेखा के इस लुक को भी रीक्रिएट कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह सिल्वर कलर में भी साड़ी पहन सकती हैं. वहीं इसके साथ डार्क लिपस्टिक भी लगा सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दिवाली पर जन्नत जुबैर की तरह पहनें ट्रेडिशनल ड्रेस, चेहरे पर दिखेगा नूर
अगली वेब स्टोरी देखें.