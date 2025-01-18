कॉकटेल पार्टी के लिए ईशा गुप्ता से लें मेकअप टिप्स, चेहरे से नजर नहीं हटा पाएंगे लोग
Sadhna Mishra
| Jan 18, 2025
क्या आप कॉकटेल पार्टी के लिए आसान से मेकअप टिप्स की तलाश में हैं?
अगर हां...तो ईशा गुप्ता के कुछ बेहतरीन मेकअप लुक्स आपके बेहद काम आ सकते हैं.
ग्लॉसी लिप्स के साथ चीक्स को हाई लाइट कर एक्ट्रेस की तरह स्टनिंग लग सकती हैं.
मिनिमल मेकअप के साथ न्यूड लिप्स वाला ईशा गुप्ता का ये लुक भी पार्टी के लिए ट्राई कर सकती हैं.
ईशा की तरह ग्लॉसी लिप्स के साथ हैवी आई मेकअप का ये कॉम्बिनेश भी ट्राई कर सकते हैं.
लाइट मेकअप के साथ ओपन हेयर वाला ये लुक आप किसी भी तरह के ड्रेस पर ट्राई कर सकती हैं.
अगर आप डिसेंट और कैजुअल मेकअप लुक चाहती हैं, तो ईशा का ये लुक परफेक्ट रहेगा.
कर्ल हेयर के साथ न्यूट्रल टोन्ड मेकअप में आप बेहद स्टनिंग दिख सकती हैं.
