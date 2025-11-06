जाह्नवी कपूर से लें साड़ी आइडिया, लुक देख दीवाने हो जाएंगे लोग

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Nov 06, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर बेहद बोल्ड और हसीन हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जाह्नवी कपूर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और अपनी फोटोज शेयर करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप जाह्नवी कपूर से साड़ी आइडिया ले सकती हैं. इन साड़ी में आप बेहद खूबसूरत लगेंगी.

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह ब्लू सिल्क साड़ी कैरी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह गुलाबी रंग की साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. इसका लुक भी बेहद प्यार लगेगा

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह आप ग्रीन कलर की साड़ी भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह बेहद खूबसूरत और रेड साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. इसके साथ आप ज्वैलरी भी कैरी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: रश्मिका मंदाना का रॉयल अवतार! गोल्डन-ग्रीन एथनिक सूट में दिखीं ग्रेस और एलिगेंस की मिसाल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.