करवा चौथ पर साउथ की इन एक्ट्रेसेस से लें साड़ी आइडिया, दीवाने हो जाएंगे पतिदेव
Shreya Pandey
| Oct 09, 2025
करवा चौथ का दिन सभी महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल होता है.
इस दिन को और भी स्पेशल बनाने के लिए आप साउथ की इन एक्ट्रेसेस से साड़ी आइडिया ले सकती हैं.
आप श्रुति की तरह सिल्क साड़ी पहन सकती हैं. इसके साथ आप गले में एक हार भी पहन सकती हैं.
आप सामंथा की तरह ऑरेंज कलर में सिल्क साड़ी कैरी कर सकती हैं.
आप बोल्ड लुक के लिए रश्मिका मंदाना की तरह ग्रीन साड़ी पहन सकती हैं.
आप तमन्ना भाटिया की तरह ये लुक भी क्रिएट कर सकती हैं. इसके साथ हैवी ज्वैलरी भी पहन सकती हैं.
आप करवा चौथ पर काजल अग्रवाल की तरह सिल्क में व्हाइट और लाल साड़ी पहन सकती हैं.
