श्वेता तिवारी से लें वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने के टिप्स, 44 की उम्र में 24 की लगेंगी आप

44 साल की श्वेता तिवारी टीवी की टॉप हसीनाओं में से एक हैं.

श्वेता फैंस को अपनी फिटनेस से हैरान कर देती हैं.

एक्ट्रेस का ग्लैमरस अंदाज काफी ज्यादा लोगों का ध्यान खींचता है.

श्वेता तिवारी की तरह इन ड्रेसेस को कॉपी करके आप भी पटाखा से कम नहीं लगेंगी.

इस तस्वीर में श्वेता ने ब्रालेट टॉप और शॉर्ट्स पहने हैं, जो बीच लुक के लिए परफेक्ट है.

श्वेता के इस आउटफिट को आप ऑफिस में भी ट्राई कर सकती हैं.

इस साड़ी के साथ श्वेता का ब्लाउज काफी स्टाइलिश है.

श्वेता इस सिंपल ड्रेस में भी काफी सुंदर लग रही हैं.

इस शॉर्ट ड्रेस में वह काफी स्टाइलिश और सिजलिंग लग रही हैं.

श्वेता के इस क्रॉप टॉप और पैंट को आप भी ट्राई कर सकती हैं.

