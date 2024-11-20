श्वेता तिवारी से लें वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने के टिप्स, 44 की उम्र में 24 की लगेंगी आप
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 20, 2024
44 साल की श्वेता तिवारी टीवी की टॉप हसीनाओं में से एक हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता फैंस को अपनी फिटनेस से हैरान कर देती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का ग्लैमरस अंदाज काफी ज्यादा लोगों का ध्यान खींचता है.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता तिवारी की तरह इन ड्रेसेस को कॉपी करके आप भी पटाखा से कम नहीं लगेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में श्वेता ने ब्रालेट टॉप और शॉर्ट्स पहने हैं, जो बीच लुक के लिए परफेक्ट है.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता के इस आउटफिट को आप ऑफिस में भी ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस साड़ी के साथ श्वेता का ब्लाउज काफी स्टाइलिश है.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता इस सिंपल ड्रेस में भी काफी सुंदर लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस शॉर्ट ड्रेस में वह काफी स्टाइलिश और सिजलिंग लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता के इस क्रॉप टॉप और पैंट को आप भी ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: आर्यन खान के बॉलीवुड डेब्यू का बहन सुहाना खान ने बनाया मजाक, कह दी ये बात
अगली वेब स्टोरी देखें.