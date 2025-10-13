दिवाली पर रुबीना दिलैक से लें ट्रेडिशनल आउटफिट आइडिया, लगेंगी एकदम पटाखा

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Oct 13, 2025

रुबीना दिलैक टीवी की बड़ी सुपरस्टार हैं. वहीं ये बेहद खूबसूरत भी हैं.

रुबीना बेहद खूबसूरत और हसीन हैं. ये सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं.

आप इनकी तरह दिवाली में रॉयल सूट पहन सकती हैं. इसमें आप बेहद प्यारी लगेंगी.

आप एक्ट्रेस की तरह सफेद अनारकली सूट भी कैरी कर सकती हैं.

अगर आप नई नवेली दुल्हन हैं तो आप एक्ट्रेस की तरह रेड सूट पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह पीले रंग की सूट भी पहन सकती हैं.

आप दिवाली पर एक्ट्रेस की तरह पीले रंग का सूट सलवार भी पहन सकती हैं.

