गिरेंगी हुस्न की बिजलियां, जब पार्टी में Tamannah Bhatia समेत इन 8 एक्ट्रेस के Trendy Blouse करेंगे आप Copy

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 08, 2025

बॅालीवुड की ये एक्ट्रेसेस अपने बोल्ड अंदाज से सबको चौंका देती हैं.

ये हसीनाएं अक्सर पार्टीज में अपने स्टाइलिश आउटफिट्स से फैंस का दिल जीत लेती हैं.

तमन्ना भाटिया इस स्टाइलिश स्लीवलैश ब्लाउज में गजब ढा रही हैं. आप भी इसे कॅापी कर सकते हैं.

अनन्या पांडे की तरह आप भी इस न्यू डिजाइन को स्टाइल कर सकती है.

एक्ट्रेस वामिका गब्बी इस ब्लू ट्रेंडी ब्लाउज में बिजलियां गिरा रही हैं.

जाह्नवी कपूर इस रेड ब्लाउज में बेहद खूबसूरत दिख रही है. यंग गर्ल्स इसे कैरी कर सकती है.

सनाया कपूर की तरह कॉलेज गर्ल इस व्हाइट ब्लाउज को अपनी साड़ी पर स्टाइल कर सकती हैं.

सिंपल और क्लासी लुक कैरी करना है तो सुहाना खान का ये ब्लाउज डिजाइन बेस्ट रहेगा.

डे पार्टी के लिए सारा अली खान का ये मल्टीकलर ट्रेंडी ब्लाउज एकदम फिट रहेगा.

सारा अली खान का ये फ्लोरल व्हाइट ब्लाउज भी आजकल बहुत ट्रेंड में बना हुआ है.

