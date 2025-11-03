तारा सुतारिया ने लाल बनारसी साड़ी में बिखेरा रॉयल चार्म, फेस्टिव सीजन के लिए है परफेक्ट ट्रेडिशनल इंस्पिरेशन
Masummba Chaurasia
| Nov 03, 2025
तारा सुतारिया ने अपनी हालिया तस्वीरों में लाल बनारसी साड़ी पहनकर रॉयल लुक पेश किया है.
जिसमें गोल्डन जरी का काम इस साड़ी को बेहद ग्रेसफुल और तारा को रॉयल लुक दे रहा है.
एक्ट्रेस ने ट्रेडिशनल साड़ी को मिनिमल मेकअप और स्लीक बन हेयरस्टाइल के साथ स्टाइल किया, जिससे लुक में मॉडर्न एलिगेंस से जुड़ गया.
ग्रीन स्टोन नेकपीस और हैवी चूड़ियों के साथ तारा ने इस ट्रेडिशनल अवतार को और ज्यादा रॉयल बना दिया.
शादी या रिसेप्शन जैसे फंक्शन में यह लुक ब्राइड्स या ब्राइड्समेड्स दोनों के लिए इंस्पिरेशन साबित हो सकता है.
लाल रंग न सिर्फ फेस्टिव बल्कि ऑथेंटिक इंडियन लुक को भी और खास बनाता है, जो हर स्किन टोन पर खूब फबता है.
गोल्डन लाइट और मिनिमल बैकग्राउंड के साथ फोटोशूट ने तारा के इस बनारसी लुक को एक रॉयल टच दिया है.
अगर आप ट्रेडिशनल के साथ एक ग्लैमरस एंट्री चाहती हैं तो तारा सुतारिया का यह रेड साड़ी लुक फैशन इवेंट्स के लिए परफेक्ट ऑप्शन है.
