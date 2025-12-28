रिवीलिंग आउटफिट में ही नहीं ट्रेडिशनल ड्रेस में खूबसूरत लगती हैं तारा सुतारिया
Shashikant Mishra
| Dec 28, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर कर ध्यान खींचती हैं.
तारा सुतारिया रिवीलिंग ड्रेस के अलावा ट्रेडिशनल आउटफिट में फोटोशूट करवाती हैं.
तारा सुतारिया साड़ी पहनकर अपने खूबसूरत अंदाज से फैंस को दिल धड़काती हैं.
तारा सुतारिया लहंगे में भी फोटोशूट करवाती हैं और अपनी झलक दिखाती हैं.
तारा सुतारिया के ट्रेडिशनल ड्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.
तारा सुतारिया की तस्वीरें सामने आते ही उनके तमाम चाहने वाले फैंस तारीफ करते हैं.
एक्ट्रेस की फीमेल फैंस उनकी इस ड्रेस से पार्टी के लिए आइडिया ले सकती हैं.
