इमरान हाशमी की इस एक्ट्रेस की अदाओं को देख धड़केगा दिल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 19, 2026
इमरान हाशमी की वेब सीरीज 'तस्करी द स्मगलर्स वेब' में जोया अफरोज नजर आई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस वेब सीरीज में एक्ट्रेस जोया अफरोज के काम को लोगों ने पसंद किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
जोया अफरोज इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती हैं और अपने फोटोज शेयर करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का एक से बढ़कर एक ग्लैमरस अंदाज लोगों का काफी ध्यान खींचता है.
Source:
Bollywoodlife.com
जोया अफरोज वेस्टर्न आउटफिट के साथ ही ट्रेडिशनल ड्रेस में भी कहर ढाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जोया अफरोज की तस्वीरें आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस उनकी अदाएं देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस का दिल धड़क जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: क्लब पार्टी में पहनें नोरा फतेही की तरह वेस्टर्न ड्रेसेस, लगेंगी सबसे ज्यादा हॉट
अगली वेब स्टोरी देखें.