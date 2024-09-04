टीचर्स डे पर इन हसीनाओं के साड़ी लुक को करें कॉपी
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 04, 2024
करीना कपूर की येलो साड़ी को आप टीचर्स डे पर पहन सकती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
रूपाली गांगुली की तरह आप भी प्लेन ब्लू साड़ी ट्राई कर सकती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
कटरीना कैफ की ग्रीन साड़ी टीचर्स डे के लिए बेस्ट रहेगी।
Source:
Bollywoodlife.com
विद्या बालन के इस साड़ी लुक से आप आइडिया ले सकती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
येलो साड़ी में अनन्या पांडे काफी खूबसूरत लग रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
टीचर्स डे के लिए शिवांगी जोशी की प्रिंटेड साड़ी परफेक्ट रहेगी।
Source:
Bollywoodlife.com
टीचर्स डे पर जाह्नवी कपूर का ब्लू साड़ी लुक आपको स्टाइलिश बना देगा।
Source:
Bollywoodlife.com
गोल्डन साड़ी में कंगना रनौत का लुक रॉयल टच दे रहा है।
Source:
Bollywoodlife.com
श्रद्धा कपूर की ऑरेंज सिल्क साड़ी लुक से आप आइडिया ले सकती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
