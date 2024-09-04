टीचर्स डे पर इन हसीनाओं के साड़ी लुक को करें कॉपी

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 04, 2024

करीना कपूर की येलो साड़ी को आप टीचर्स डे पर पहन सकती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

रूपाली गांगुली की तरह आप भी प्लेन ब्लू साड़ी ट्राई कर सकती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

कटरीना कैफ की ग्रीन साड़ी टीचर्स डे के लिए बेस्ट रहेगी।

Source: Bollywoodlife.com

विद्या बालन के इस साड़ी लुक से आप आइडिया ले सकती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

येलो साड़ी में अनन्या पांडे काफी खूबसूरत लग रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

टीचर्स डे के लिए शिवांगी जोशी की प्रिंटेड साड़ी परफेक्ट रहेगी।

Source: Bollywoodlife.com

टीचर्स डे पर जाह्नवी कपूर का ब्लू साड़ी लुक आपको स्टाइलिश बना देगा।

Source: Bollywoodlife.com

गोल्डन साड़ी में कंगना रनौत का लुक रॉयल टच दे रहा है।

Source: Bollywoodlife.com

श्रद्धा कपूर की ऑरेंज सिल्क साड़ी लुक से आप आइडिया ले सकती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: करण वाही और ऋत्विक धनजानी ने बनाईं बप्पा की 12 मूर्तियां

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.