तेजस्वी प्रकाश ने शेयर किया ग्लोइंग स्किन का राज, ऐसे तैयार करें एक्ट्रेस का होम मेड फेस पैक
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 24, 2025
तेजस्वी प्रकाश न सिर्फ एक्टिंग बल्कि अपनी ग्लोइंग स्किन से भी लोगों को अपना दीवाना बनाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में हर कोई एक्ट्रेस के ग्लोइंग स्किन और ब्यूटी सीक्रेट के बारे में जानना चाहता है.
Source:
Bollywoodlife.com
तेजस्वी ने हाल ही में अपना ब्यूटी सीक्रेट फैंस के साथ शेयर किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके साथ ही एक्ट्रेस ने अपना होम मेड फेस पैक बनाने का तरीका भी बताया है.
Source:
Bollywoodlife.com
तेजस्वी का होम मेड फेस पैक सिर्फ दो चीजों से बनकर तैयार होता है.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके लिए आपको चाहिए दो बड़े चम्मच बेसन और एक चम्मच दही.
Source:
Bollywoodlife.com
इसे बनाने के लिए इन दोनों चीजों को एक बाउल में अच्छी तरह से मिला लें.
Source:
Bollywoodlife.com
फिर इसे चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से लगा लें और 15 मिनट के बाद साफ पानी से धो लें.
Source:
Bollywoodlife.com
इस पैक के अच्छे रिजल्ट के लिए आपको इसे हफ्ते में एक बार जरुर लगाना चाहिए.
Source:
Bollywoodlife.com
इस पैक से आपको नेचुरल ग्लोइंग स्किन मिलेगी साथ ही धाग-धब्बों, मुंहासों और स्किन टोन की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: श्वेता तिवरी के साथ है उनके ऑनस्क्रीन पति का पुराना रिश्ता... सैफ अली खान को... अब होगी दुश्मनों की...
अगली वेब स्टोरी देखें.