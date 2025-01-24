तेजस्वी प्रकाश ने शेयर किया ग्लोइंग स्किन का राज, ऐसे तैयार करें एक्ट्रेस का होम मेड फेस पैक

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 24, 2025

तेजस्वी प्रकाश न सिर्फ एक्टिंग बल्कि अपनी ग्लोइंग स्किन से भी लोगों को अपना दीवाना बनाती हैं.

ऐसे में हर कोई एक्ट्रेस के ग्लोइंग स्किन और ब्यूटी सीक्रेट के बारे में जानना चाहता है.

तेजस्वी ने हाल ही में अपना ब्यूटी सीक्रेट फैंस के साथ शेयर किया है.

इसके साथ ही एक्ट्रेस ने अपना होम मेड फेस पैक बनाने का तरीका भी बताया है.

तेजस्वी का होम मेड फेस पैक सिर्फ दो चीजों से बनकर तैयार होता है.

इसके लिए आपको चाहिए दो बड़े चम्मच बेसन और एक चम्मच दही.

इसे बनाने के लिए इन दोनों चीजों को एक बाउल में अच्छी तरह से मिला लें.

फिर इसे चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से लगा लें और 15 मिनट के बाद साफ पानी से धो लें.

इस पैक के अच्छे रिजल्ट के लिए आपको इसे हफ्ते में एक बार जरुर लगाना चाहिए.

इस पैक से आपको नेचुरल ग्लोइंग स्किन मिलेगी साथ ही धाग-धब्बों, मुंहासों और स्किन टोन की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा.

