दिवाली पर कहर ढा देंगी आप, बस कॉपी कर लें तेजस्वी प्रकाश के ये ब्लाउज डिजाइन
Kavita
| Oct 28, 2024
तेजस्वी प्रकाश अपने फैशन सेंस की वजह से हमेशा तारीफ बटोरती हैं.
इस दिवाली आप लोग तेजस्वी से अलह-अलग स्टाइल वाले ब्लाउज के टिप्स ले सकती हैं.
इस आउटफिट में तेजस्वी के ब्लाउज की बाजू काफी सुंदर हैं.
तेजस्वी ने इस येलो ड्रेस के साथ ब्रालेट स्टाइल में ब्लाउज कैरी किया है.
तेजस्वी की इस ड्रेस में कौड़ी का वर्क किया है, जो आपको यूनिक लुक देगा.
इस ब्लैक साड़ी के साथ एक्ट्रेस ने मल्टी कलर वाला ब्रालेट ब्लाउज पेयर किया है.
तेजस्वी की तरह आप फुल स्लीव वाला ब्लाउज भी कैरी कर सकती हैं.
इस तस्वीर में तेजस्वी के ब्लाउज के साथ एक लंबी बाजी है, जो एक्ट्रेस को रॉयल लुक दे रहा है.
तेजस्वी अपने इस लुक में भी परफेक्ट लग रही हैं.
