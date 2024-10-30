दिवाली पर तेजस्वी प्रकाश की तरह चमकेगी स्किन, एक रात पहले जरूर अपनाएं ये टिप्स
Kavita
| Oct 30, 2024
दिवाली के मौके पर हर कोई तेजस्वी प्रकाश जैसी सुंदर स्किन पाना चाहता है.
आज हम आपको तेजस्वी प्रकाश के कुछ स्किन टिप्स बताने वाले हैं.
इन टिप्स से आप दिवाली के मौके पर अपने स्किन को कुछ घंटों में ही चमका सकती हैं.
तेजस्वी प्रकाश शूटिंग के अलावा अपनी स्किन को मेकअप से फ्री रखती हैं.
तेजस्वी किचन के सामान से अपने चेहरे का स्क्रब करती हैं.
वह हमेशा ही घर में फेशियल करने की कोशिश करती हैं, जो घरेलू नुस्खों वाला होता है
तेजस्वी प्रकाश क्लींजिंग के लिए ऑलिव ऑयल और कैस्ट्रोल ऑयल से मसाज करती हैं
स्क्रब के लिए वह कॉफी, नारियल तेल और चीनी को मिलाती हैं.
इसके बाद वह तेल से अपने चेहरे की मसाज करती है
तेजस्वी प्रकाश चौथे स्टेप में चेहरे पर दही और बेसन का लेप लगाती हैं.
इसके बाद वह आखिर में चेहरे पर एलोविरा जेल की मसाज करती है.
