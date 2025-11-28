कृति सेनन के ये साड़ी लुक्स वेडिंग पार्टी में कर लिए ट्राई तो लगेंगी कमाल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 27, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
फिल्म 'तेरे इश्क में' अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस कृति सेनन को देखने के लिए फैंस बेकरार हो रहे हैं.
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली कृति सेनन ट्रेडिशनल आउटफिट में तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
कृति सेनन साड़ी पहनकर भी फोटोशूट करवाती हैं और अलग-अलग पोज वाली झलक दिखाती हैं.
कृति सेनन के प्यारे अंदाज पर फैंस फिदा होते हैं और काफी प्यारे रिएक्शन देते हैं.
कृति सेनन साड़ी में काफी खूबसूरत लगती हैं. उनकी फीमेल फैंस भी उनके लुक्स को ट्राई कर सकती हैं.
कृति सेनन की तरह फीमेल फैंस साड़ी पहनकर वेडिंग पार्टी में जाएंगी तो महफिल लूट लेंगी.
