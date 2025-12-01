Kriti Sanon का ग्रीन एथनिक चार्म, स्टाइलिश सूट लुक जो हर फेस्टिव इवेंट में बिखेरेगा ग्लैम और एलिगेंट
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 01, 2025
'तेरे इश्क में' अपी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली कृति सैनॉन अपने एथनिक लुक से लोगों को दीवाना बना रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस के ग्रीन सूट में मॉडर्न टच और ट्रेडिशनल ग्रेस का खूबसूरत कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, जिसे किसी भी फेस्टिव या फैमिली फंक्शन के लिए चुना जा सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
लाइट ग्रीन कुर्ते के ऊपर डार्क ग्रीन लॉन्ग जैकेट शानदार कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, जो पूरे लुक को और भी रिच लुक दे रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
गोल्डन प्रिंटेड फ्लेयर्ड पैंट इस आउटफिट में फेस्टिव टच जोड़ रहा है और इसे दिन और रात-दोनों इवेंट के लिए परफेक्ट बना रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
बड़े और स्टाइलिश ईयररिंग्स चेहरे को खूबसूरत फ्रेम देता है और लुक को वेडिंग वियर जैसा ग्रेसफुल टच दे रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
हाथ में कैरी किया गया मिनी ईवनिंग बैग आउटफिट के साथ मैच होकर पूरे स्टाइल को खूबसूरती से फ्लॉन्ट कर रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
सॉफ्ट मेकअप और न्यूड टोन लिप शेड इस कृति के ग्रीन आउटफिट के साथ खूबसूरती से बैलेंस होकर एलिगेंट वाइब दे रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
वेवी हेयरस्टाइल आउटफिट की एथनिक फील को और भी अट्रैक्टिव बना रहा है, जो किसी भी डे-टाइम इवेंट के लिए बेस्ट है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: वेडिंग सीजन में पहनें सामंथा रूथ प्रभु की तरह साड़ियां, दिखेगा ग्लैमरस लुक
अगली वेब स्टोरी देखें.