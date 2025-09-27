हुस्न की परियों से भी आगे निकली वैंपायर की गर्लफ्रेंड, ये 8 ग्लैमरस तस्वीरें देख थम जाएंगी नजरें
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 27, 2025
रश्मिका मंदाना ने इंस्टा पर अपनी नई तस्वीरें शेयर कीं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में उनकी खूबसूरती देख फैंस नजरें नहीं हटा पा रहे, इस बार तस्वीरों में थोड़ा अलग अंदाज नजर आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने डेनिम स्कर्ट-टॉप के साथ जैकेट पहनाकर अपने इस लुक को कंप्लीट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
शिमरी मेकअप और प्यारी स्माइल ने उनके इस लुक में चार-चांद लगा दिए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ड्रेस के साथ रश्मिका ने स्टेटमेंट नेकपीस पहना है, जो बेहद क्लासी और एलिगेंट दिख रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, रश्मिका कि यह तस्वीरें इटली के मिलान से हैं, जहां वो एक ब्रांड इवेंट में पहुंचीं थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
वर्फ फ्रंट की बात करें, तो एक्च्रेस की जल्द ही आयुष्मान खुराना संग 'थामा' फिल्म रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप भी किसी गेट-टू-गेदर के लिए रेडी होना चाहते हैं, तो यह लुक आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Navratri Special: नवरात्रि पर बी-टाउन डीवाज की साड़ी स्टाइल से पाएं परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक
अगली वेब स्टोरी देखें.