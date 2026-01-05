'द राजा साब' एक्ट्रेस ने ऑफ शोल्डर ड्रेस में ढाया कहर, तस्वीरें देख फैंस का धड़का दिल
Shashikant Mishra
| Jan 05, 2026
साउथ फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.
फिल्म 'द राजा साब' के सॉन्ग लॉन्च के इवेंट पर एक्ट्रेस रिद्धी कुमार समेत स्टार्स पहुंचे थे.
रिद्धी कुमार ने सॉन्ग लॉन्च इवेंट के दौरान अपनी अदाओं से लोगों का ध्यान खींचा.
रिद्धी कुमार ने ऑफ शोल्डर आउटफिट में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया.
रिद्धी कुमार ने इवेंट के दौरान पैप्स के सामने एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं.
एक्ट्रेस की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
रिद्धी कुमार का प्यार अंदाज और उनकी स्माइल फैंस का दिल धड़का रही है.
