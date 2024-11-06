बॉलीवुड की ये 10 एक्ट्रेसेस मां बनने के बाद भी दिखती हैं एकदम फिट
मलाइका अरोड़ा का बेटा अरहान काफी बड़ा हो चुका है मगर उनकी फिटनेस में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है.
अनुष्का शर्मा भी दो बच्चों की मां बन चुकी हैं मगर उनकी फिटनेस अभी भी बरकरार है.
दीपिका पादुकोण ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है मगर उनकी फिट बॉडी को देख फैंस भी हैरान हैं.
बॉलीवुड की फिटनेस दीवा शिल्पा शेट्टी मां बनने के बाद से अपना और भी ज्यादा ख्याल रखती हैं.
फैंस अक्सर आलिया भट्ट से प्रेग्नेंसी के बाद उनकी फिट बॉडी का राज पूछते रहते हैं.
करीना कपूर के दो बच्चें हैं मगर उनकी फिटनेस को देखकर आप इस बात अंदाजा नहीं लगा सकते हैं.
वहीं उनकी बहन करिश्मा कपूर के भी दो बड़े बच्चें हैं उनकी फिट बॉडी को देखकर कर आप उनकी उम्र को बता नहीं पाएंगे.
मंदिरा बेदी अपनी फिटनेस को लेकर काफी सीरियस रहती हैं वो एक पल भी इसे नजरअंदाज नहीं करती हैं.
बिपाशा बसु अपनी स्लिम बॉडी के लिए काफी फेमस हैं बेबी होने के बाद भी उनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया है.
एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा के दो बेटे हैं जो बड़े हो चुके हैं मगर वो अब भी उतनी ही प्यारी और फिट दिखती हैं.
