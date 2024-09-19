फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट हैं ये 9 फेस स्क्रब
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 19, 2024
कॉफी और चीनी का पेस्ट बनाकर आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं।
आप बेसन और मुल्तानी मिट्टी को मिलाकर स्क्रब का उपयोग कर सकते हैं।
अपने फेस को दही और ओटमील के मिश्रण से स्क्रब करें।
नारियल के तेल में चीनी मिलाकर हल्के हाथों से मसाज करने से फेस को नमी मिलती है।
फेस को हाइड्रेटेड रखने के लिए खीरे और समुद्री नमक से स्क्रब करें।
ब्राउन शुगर को नींबू के रस के साथ अपने फेस पर लगाएं।
टमाटर और दही से स्क्रबिंग करने से आपका फेस तुरंत ही ग्लो करेगा।
आप चावल के आटे से भी फेस पर स्क्रब कर सकते हैं।
ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आलू और खीरे का रस अपनी फेस पर लगाएं।
Thanks For Reading!
