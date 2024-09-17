भाभियों के लिए परफेक्ट हैं ये साड़ियां, देवर होंगे फिदा
Ankita Kumari
| Sep 17, 2024
भाभियों के लिए हिना खान की व्हाइट शिमरी साड़ी बेस्ट रहेगी।
दीपिका पादुकोण की प्रिंटेड साड़ी भाभियों पर बहुत अच्छी लगेगी।
डिजाइनर साड़ी में दिव्यांका त्रिपाठी का लुक देखते ही बन रहा है।
एक्ट्रेस विद्या बालन की प्लेन रेड साड़ी बेहद खूबसूरत है।
अनुपमा फेम रूपाली गांगुली की ग्रीन शिमरी साड़ी भाभियों के लिए परफेक्ट रहेगी।
शिल्पा शिंदे की तरह आप भी साड़ी के साथ बैकलेस ब्लाउज सिलवा सकती हैं।
रानी मुखर्जी की प्लेन ब्राउन साड़ी आपके लुक में चार चांद लगा देगी।
अनुपमा फेम निधि शाह की लहंगा साड़ी आपको किसी भी फंक्शन में रॉयल लुक देगी।
करीना कपूर की तरह फेस्टिव सीजन में सिंपल लाइट वेट साड़ी पहनी जा सकती है।
