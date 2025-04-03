नवमी पूजन के लिए बेस्ट हैं इन एक्ट्रेसेज की साड़ियां, संस्कारी लुक को देख लट्टू हो जाएंगे लोग

नवमी पूजन के लिए बेस्ट हैं इन एक्ट्रेसेज की साड़ियां, संस्कारी लुक को देख लट्टू हो जाएंगे लोग
Shreya Pandey
| Apr 03, 2025
नवमी पूजन के लिए आप दीपिका पादुकोण की तरह चुनरी हैवी साड़ी पहन सकती हैं.
अगर आप सिंपल और सोबर लुक क्रिएट करना चाहती हैं तो पूजा के लिए सामंथा की तरह सिल्क साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
नई-नवेली दुल्हनों के लिए जानह्वी की तरह ऑर्गेंजा साड़ी भी बेस्ट ऑप्शन है.
नवरात्री के लिए आप माधुरी की तरह बॉर्डर वाली साड़ी भी पहन सकती हैं. इसका लुक भी शानदार लगेगा.
आप रकुल प्रीत की तरह डीप नेक ब्लाउज के साथ सिंपल साड़ी पहन सकती हैं.
अगर आप हैवी लुक चाहती हैं तो रेड साड़ी भी पहन सकती हैं. इसके साथ आप नेकलेस भी कैरी कर सकती हैं.
आप मंदिर जाने के लिए काजोल की तरह सिल्क साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. यह हमेशा ट्रेंड में रहता है.
