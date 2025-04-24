शादियों के लिए बेस्ट हैं ये खूबसूरत साड़ियां, खूबसूरती देख हर कोई हो जाएगा दीवाना
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 24, 2025
आप शादियों में पूजा हेगड़े की तरह भी साड़ी पहन सकती हैं. हैवी साड़ी का लुक बेहद प्यारा लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
तृप्ति डिमरी का फैशन सेंस भी कमाल का है. आप शादियों में ऐसी साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हैवी लुक के लिए जान्हवी कपूर की तरह रेड साड़ी भी परफेक्ट ऑप्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप रॉयल लुक चाहती हैं तो आप आलिया की तरह भी साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शादियों में बोल्ड और हॉट लुक के लिए आप नेट साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कैटरीना का यह लुक भी बेहद हसीन लग रहा है. आप शादियों में इसे भी रिक्रिएट कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जान्हवी कपूर की तरह आप बेबी पिंक साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. इसके साथ आप झुमके और नेकलेस भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बर्थडे पार्टी के लिए बेस्ट हैं जन्नत जुबैर की ये वेस्टर्न ड्रेसेस, लगेंगी एकदम हसीन और कयामत
अगली वेब स्टोरी देखें.