गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट हैं ये ब्लाउज डिजाइन, साड़ी और लहंगे दोनों के लिए है परफेक्ट
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 18, 2025
गर्मी में होने वाले शादी ब्याह में पहनने के लिए खूबसूरत ब्लाउज की तलाश कर रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हम आपको कुछ स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन दिखा रहें हैं, इसे आप साड़ी और लहंगा के साथ पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप शादी में बैकलेस वी नेक ब्लाउज पहन सकती हैं. यह बहुत सुंदर लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
स्टाइलिश और बोल्ड लुक के लिए आप कृति की तरह हॉल्टर नेक ब्लाउज डिजाइन कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वेडिंग सीजन के लिए आप मौनी की तरह फुल स्लीव्स ब्लाउज भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शादी में सबसे हॉट लगने के लिए आप कियारा की तरह लुक रिक्रिएट कर सकती हैं. यह बहुत बोल्ड लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आप पार्टी में मौनी की तरह डीप नेक ब्लाउज भी पहन सकती हैं. यह बहुत ट्रेंड में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शादियों में लगाए इस शेड्स के लिपस्टिक, चेहरे को मिलेगा ग्लोइंग लुक
अगली वेब स्टोरी देखें.