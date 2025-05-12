Mehndi Ceremony के लिए स्पेशल हैं ये डिजाइनर लहंगे, ग्रीन लुक में लगेंगी एकदम हसीन

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 12, 2025

अगर आप किसी मेहंदी सेरेमनी में जा रही हैं तो ऐसे खूबसूरत लहंगे पहन सकती हैं.

इन लहंगो में आप बहुत खूबसूरत और प्यारी नजर आएंगी. लोग आपको एक टक देखते रह जाएंगे.

मेहंदी सेरेमनी में आप काजल अग्रवाल की तरह हैवी लहंगा पहन सकती हैं.

मेहंदी के लिए माधुरी की तरह सिंपल और कढ़ाई वाला लहंगा भी कैरी कर सकती हैं.

हॉट लुक के लिए आप शिमरी लहंगा भी पहन सकती हैं.

मेहंदी में आप मौनी की तरह खूबसूरत फ्लावर वाला लहंगा भी कैरी कर सकती हैं.

बोल्ड दिखने के लिए आप अनन्या पांडेय की तरह लहंगा भी पहन सकती हैं.

