48 की औरतों के लिए बेस्ट हैं अनुपमा की ये ड्रेसेज, लगेंगी एकदम यंग और खूबसूरत
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 07, 2025
अनुपमा फेम रुपाली गांगुली बेहद खूबसूरत और प्यारी लगती हैं. एक्ट्रेस का लुक एकदम यंग लगता है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आपकी उम्र 48 या उससे ज्यादा है तो आप रुपाली की इन साड़ी को कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वेडिंग सीजन में आप सिल्क साड़ी पहन सकती हैं, यह हमेशा ट्रेंड में रहता है.
Source:
Bollywoodlife.com
पार्टी में खूबसूरत लुक के लिए आप ऑर्गेंजा साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मल्टीकलर साड़ी भी इस समय बहुत ट्रेंड में है. शादी में आप इस तरह की साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सिंपल लगने के लिए आप एक्ट्रेस की यहाँ इस तरह की साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शादी या पूजा में आप एक्ट्रेस के इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं. यह आपके खूबसूरती में चार चांद लगा देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: उर्फी जावेद की इन आउटफिट को देखकर चकरा जाएगा माथा
अगली वेब स्टोरी देखें.