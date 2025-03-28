नवरात्रि पर लड़कों को पहनने के लिए बेस्ट हैं ये कुर्ते, एथनिक में लगेंगे हैंडसम
Shreya Pandey
| Mar 28, 2025
नवरात्रि शुरू होने वाली है. ऐसे में लड़कों के पास खूबसूरत कुर्तों का क्लेक्शन तो होना ही चाहिए.
आप नवरात्रि पर रितेश देशमुख की तरह व्हाइट कुर्ता पहन सकते हैं. इसका लुक बेहद शानदार लगेगा.
मंदिर जाने के लिए सिंपल कुर्ता भी अच्छा ऑप्शन है. यह बेहद एलिगेंट लुक देगा.
पूजा-पाठ करने के लिए आप मिरर वाला कुर्ता भी पहन सकते हैं. यह भी खूबसूरत लगेगा.
नवरात्रि में आप धोती कुर्ता भी पहन सकते हैं. यह भी बेहद शानदार लगेगा.
नवरात्रि के दिनों में रेड बहुत शुभ माना जाता है. आप रणबीर सिंह की तरह रेड कुर्ता भी पहन सकते हैं.
मंदिर के लिए आप विक्की कौशल की तरह कुर्ता और उसके ऊपर कोट भी पहन सकते हैं.
