कार्तिक आर्यन के इन लुक्स को देख नहीं हटा पाएंगे नजरें, चार्मिंग बॉय पर फिदा हो जाती हैं लड़कियां
Shreya Pandey
| Jun 12, 2025
कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और चार्मिंग हीरो हैं.
कार्तिक आर्यन हर लुक में बेहद हैंडसम लगते हैं.
कार्तिक आर्यन ने कई शानदार फिल्मों में काम किया है.
कार्तिक आर्यन का जन्म 22 नवंबर 1990 को हुआ था.
कार्तिक का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था.
कार्तिक ने अपने करियर की शुरुआत फ़िल्म 'प्यार का पंचनामा' से की थी.
कार्तिक ने हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2025 में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता है.
