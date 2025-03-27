ईद के लिए बेहद स्पेशल हैं ये मेहंदी डिजाइन, बढ़ जाएगी हाथों की खूबसूरती
Shreya Pandey
| Mar 27, 2025
ईद का त्योहार देशभर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. ईद पर सभी लोग बहुत नए कपडे पहनते हैं.
अगर आप भी ईद पर अपने हाथों को खूबसूरत बनाना चाहती हैं तो इन मेहंदी डिजाइन को ट्राई कर सकती हैं.
‘अरेबिक मेहंदी डिजाइन’ लड़कियों के लिए बेहद स्पेशल है. यह दिखने में बहुत एलिगेंट लगता है.
‘फुल हैंड मेहंदी’ भी स्टाइलिश लुक देगा. इसे लड़कियां और औरतें लगा सकती हैं.
‘गोल मेहंदी’ सिंपल में शानदार लुक देता है. साथ ही यह देखने में भी खूबसूरत लगता है.
नई-नवेली दुल्हनें ईद पर ब्राइड मेहंदी भी लगा सकती हैं. यह आपके हाथों को और भी ज्यादा सुंदर बनाएगा.
अगर आप हाथों पर ज्यादा मेहंदी नहीं लगाना चाहते तो ‘मीनिमलिस्टिक मेहंदी’ भी लगा सकते हैं.
